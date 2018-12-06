2018-12-06T13:29:20+03:00
Общество

В Нижневартовске школьники собрали 228,5 тонн макулатуры

Горожан приучаю собирать мусор раздельно
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Экологи Нижневартовска подвели итоги ежегодной акции по раздельному сбору отходов «Сделать мир чище!». Мероприятие проводилось среди школ и детских садов города.

В этом году в акции приняли участие 73 образовательные организации города: одно учреждение профессионального образования, 33 общеобразовательные организации, 39 учреждений дошкольного образования, одна организация дополнительного образования.

За это время удалось собрать направить на переработку более 228,5 тонн отходов бумаги и картона, 2,3 тонн отходов пластика, 1,14 тонн батареек. Основной целью акции является формирование у населения города понимания необходимости раздельного накопления отходов потребления и вовлечения отходов во вторичное производство.

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