В Ханты-Мансийске подросток оставил центр помощи детям-сиротам без ноутбука

6 Дек. 12:59 2018-12-06T12:59:09+03:00

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Владелица ноутбука и подумать не могла, что подросток оставить ее без умной техники. Женщина написала заявление в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в начале ноября 16-летний житель Ханты-Мансийска, находясь в одной из комнат Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, обманом завладел ноутбуком марки «Asus» стоимостью 15 тысяч рублей, принадлежащим сотруднице учреждения.

Похищенным имуществом подросток распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Парнишке в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до 5 лет.