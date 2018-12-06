2018-12-06T12:38:32+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске выбрали лучших пловцов среди школьников

Для них провела мастер-класс Дарья Кулик
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице Югры прошло закрытие городской Школьной лиги плавания. Мероприятие собрало более 300 учеников 3-11 классов.

Соревнования проходили в два этапа на базе четвертой и шестой школ, по итогам которых были выявлены и награждены лучшие команды пловцов.

1 место жюри единогласно отдало учащимся школы №6 им. Сирина Н.И. Вторую ступень пьедестала заняла команда школы №4 и замкнула тройку победителей ребята из школы № 3.

По словам организаторов, мероприятие оказалось непросто спортивным праздником, но и культурным событием, поскольку в концертном зале была проведена церемония открытия с выступлением школьных творческих коллективов. Руководителям общеобразовательных организаций, в которых имеются бассейны, были вручены сертификаты на приобретение спортивного инвентаря для занятий плаванием на общую сумму 384 тысячи рублей.

Кроме того, для участников «Школьной лиги» был организован мастер-класс с призером Первенства мира по плаванию на открытой воде и действующим членом сборной России – Дарьей Кулик.

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