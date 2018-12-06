2018-12-06T12:26:05+03:00
Происшествия

Вартовчанин хотел получить от работодателя 420 тысяч рублей, но «пролетел» с билетами

Авиабилеты он купил всего за 30 тысяч
Алена Кульмухаметова
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Пределов Югры вартовчанин не покидалПределов Югры вартовчанин не покидалФото: Татьяна Коркина
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Пределы Нижневартовска мужчина не покидал, но компенсацию за проезд ему хотелось получить. Афера не вышла.

Сотрудники полиции Нижневартовска возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего горожанина, который предоставил в бухгалтерию организации отчёт об использовании льготного проезда к месту проведения отпуска для получения компенсации в размере более 420 тысяч рублей. Проверка выявила, что авиабилеты являются подложными.

Со слов вартовчанина билеты он приобрел у неизвестного за тридцать тысяч рублей.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

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