2018-12-06T11:22:33+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске бульдозерами сносят детские сады

До ликвидации в детском саду воспитывались 95 малышей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Ветхие детские сады сносят в окружной столице Югры. Так, детский сад «Белочка» стал четвёртым в списке снесённых садиков в Ханты-Мансийске за последние три года.

«Белочка» открылась в 1960 году. Деревянный, одноэтажный детский сад был рассчитан на 80 мест. Кроме двух групп были организованы медицинская комната, санузел и кухня. Санитарные условия были примитивными: подвозная вода, мытье рук из умывальников, отопление было печным. За зданием детского сада был небольшой участок для прогулок.

Спустя шесть лет здание реконструировали, благодаря этому в детском саду открылись две дополнительные группы для детей, зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет заведующего. В детское учреждение провели автономное отопление, водопровод, установили раковины в умывальной комнате.

- На сегодняшний день в Ханты-Мансийске достаточно современных, комфортных детских садов, в связи с чем принято решение ликвидировать ветхие учреждения в деревянном исполнении, - отметил директор департамента муниципальной собственности Александр Витвицкий.

До ликвидации в детском саду воспитывались 95 малышей. 35 из них - выпустились в школу, 25 детей переведены в «Детский сад № 23 «Брусничка» по улице Ленина, остальные воспитанники распределены по дошкольным учреждениям города с учетом пожеланий родителей.

Стоит отметить, что до конца этого года в окружной столице будет снесён ещё один ветхий детский сад в деревянном исполнении в переулке Первомайский в районе ЦРМ.

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