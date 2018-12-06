2018-12-06T10:59:59+03:00
Общество

В Югре решается вопрос строительства второго моста через Обь в Сургуте

Финансирование возможно из федеральной казны
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыФото с сайта правительства ХМАО-Югры
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В Москве состоялась рабочая встреча министра транспорта России Евгения Дитриха и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.

Стороны обсудили вопрос реализации проекта по строительству второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута.

По мнению участников встречи, на данном этапе важно определиться с моделью, в соответствии с которой будет вестись реализация проекта. Учитывая планы Югры по передаче региональных участков дороги, в створе которых находится будущий мост, в федеральную собственность, одним из вариантов является его реализация на федеральном уровне. Тем не менее, будут проработаны и другие варианты.

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