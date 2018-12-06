В Урае запчасти от «КамАЗа» потянули на уголовное дело

6 Дек. 10:41 2018-12-06T10:41:58+03:00

Мужчина был задержан оперативниками по горячим следам

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Кражу со взломом в дачном товариществе учинил житель Урая. Оставить в тайне это ему не удалось.

- В Урае полицейскими установлен подозреваемый в краже. Мужчина, взломав навесной замок, проник в дачный домик, расположенный в СОНТ «Якорь», откуда похитил запчасти к автомобилю «КамАЗ». Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, - сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 67 преступлений, раскрыто 56, из них: факт причинения телесных повреждений, 2 факта экономических преступлений, мошенничество и 4 кражи.

Также раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления, из них: убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 2 факта мошеннических действий и 2 кражи.