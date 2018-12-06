2018-12-06T10:22:37+03:00
Происшествия

В Югре судят банду за продажу контрафактного алкоголя

В неё входили друзья и знакомые уроженца Средней Азии
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Семь человек входили в состав преступной группы, занимающейся продажей контрафактного алкоголя. Все они уроженцы Средней Азии.

По информации следственного комитета Югры, деятельность по незаконному сбыту на территории Нефтеюганска контрафактного алкоголя организовал Арифджон Худаяров, который вовлек в преступный бизнес своих земляков - знакомых и родственников.

Алкоголь складировался в двух помещениях в Нефтеюганском районе, откуда поставлялся в 22 магазина, принадлежащие обвиняемым, их родственникам или близким знакомым. При этом, ни один из этих магазинов не имел лицензию на право реализации алкогольной продукции.

Оперативники со складов и магазинов изъяли около 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя на сумму более 2 миллионов рублей. По результатам химических экспертиз установлено, что продукция содержит сивушные масла, технические примеси и метанол. В ходе следствия проведено более 20 экспертиз, в числе которых технико-криминалистические, финансовые, а также пищевые. Во время обысков обнаружена тетрадь, где велась «общая касса» - фиксировались расход на приобретение алкоголя, доход от сбыта, распределение денег между участниками организованной группы.

Во время допросов члены организованной группы дали показания о том, что у Худаярова имеются «связи» в правоохранительных органах, благодаря которым сбыт контрафактного алкоголя продолжался почти 2 года – при обнаружении в ходе проверок контрафактной продукции и фактов ее незаконной реализации в магазинах, продавцы и владельцы торговых точек зачастую не привлекались к административной ответственности, контрафактный алкоголь либо не изымался, либо через некоторое время возвращался на полки магазинов.

Во взаимодействии с РУФСБ России по Тюменской области следователями СКР была установлена причастность к покровительству преступному бизнесу сотрудников полиции. В их отношении были возбуждены уголовные дела, расследование которых в настоящее время продолжается.

В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

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