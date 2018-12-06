Жителей Югры приглашают написать правовой диктант

6 Дек. 09:58 2018-12-06T09:58:23+03:00

Проверить свои знания сможет каждый житель страны старше 14 лет

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Жители и гости города Ханты-Мансийского атвономного округа могут оценить уровень своих юридических знаний. 7 декабря состоится очный этап второго Всероссийского правового (юридического) диктанта.

По информации организаторов, проект призван исследовать уровень правовой грамотности российских граждан. Проверить свои знания сможет каждый житель страны старше 14 лет. Его совсместно проводят:Ассоциация юристов России, «Деловая Россия», Агентство стратегических инициатив и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

В 2018 году проведение диктанта приурочено к 25-летию Конституции РФ. На прохождение диктанта, в котором 30 вопросов, отводится 60 минут.