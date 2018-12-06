Молодая сургутянка обокрала по-крупному подругу

6 Дек. 09:46 2018-12-06T09:46:02+03:00

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Две преступницы так любят деньги и золото, что пошли на преступление. Обеих задержали полицейские Югры.

Так, по данным УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте 19-летняя девушка, находясь в квартире дома на Комсомольском проспекте, похитила банковскую карту. Затем посредством онлайн-банкинга похитила 52 тысячи рублей, принадлежавшие заявительнице знакомой. Злоумышленница дала признательные показания.

В Нижневартовске в полицию обратился мужчина с заявлением о краже ювелирного изделия. Правоохранители установили 34-летнюю подозреваемую, которая, находясь в квартире пострадавшего, похитила золотой браслет и сдала в ломбард, выручив 10 тысяч рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.