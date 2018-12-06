В Ханты-Мансийске стартует выставка «Товары земли Югорской»

6 Дек. 09:27 2018-12-06T09:27:27+03:00

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Окружная трёхдневная выставка-форум товаропроизводителей региона «Товары земли Югорской» открывается 7 декабря в окружной столице Югры в 23 раз. Площадкой главного выставочного проекта года по традиции станет КВЦ «Югра-Экспо».

На выставке-форуме традиционно свою продукцию представляют предприятия деревообрабатывающей, текстильной, пищевой промышленности, агропромышленного сектора, общественного питания и национальные общины.

Свои достижения на выставке продемонстрирует 221 предприятие малого и среднего бизнеса Югры. Ими будут презентованы инвестиционные проекты, лучшая продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, новые продукты и услуги. Разделы выставки охватывают все отрасли агропромышленного комплекса Югры. Помимо традиционной для нашего округа продукции – дикоросов, рыбы, мясной, молочной продукции и хлебобулочных изделий, будут представлены новые товары – домашние сыры, масло кедрового ореха, ореховое молоко, детокс-смузи. В выставке-форуме примут участие, в том числе, производители, товары которых отмечены знаком «Сделано в Югре».

В дни проведения выставки посетителей ожидают выступления творческих коллективов муниципальных образований, а участники XII всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек покажут гостям эстрадные номера, посвященные предстоящему году, проведут игры и конкурсы для детей и взрослых.