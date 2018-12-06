За минувшие сутки в Югре в 11 ДТП пострадали 10 человек

6 Дек. 08:48 2018-12-06T08:48:45+03:00

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Сразу два смертельных дорожно-транспортных происшествия случились 5 декабря. Погибли женщина-пешеход и водитель легковушки.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в половине девятого часа утра в Сургуте в жилой зоне, расположенной вблизи дома 5 проспекта Пролетарский, водитель грузового самосвала наехал на женщину-пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Около двух часов дня на 120 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе, водитель, грузовика «Мерседес» врезался в «УАЗ», двигающегося в попутном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а пассажир автомобиля УАЗ получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 10 – получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.