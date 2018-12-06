2018-12-06T08:50:45+03:00
Общество

В Нягани маленький щенок питбуля замерзает на улице

Малышка погибает от голода и холода
Алена Кульмухаметова
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Фото с соцсети ВКонтактеФото с соцсети ВКонтакте
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Выбор у этого щенка небольшой: смерть от холода или голода или усыпление. Щенок родился от выброшенной на улицу самки питбуля этой осенью. Милосердия и приюта требует и малышка, и ее мама.

Ранее «Комсомольская правда-Югра» рассказывала об истории, когда в Нягани от голода и холода погибали 8 щенков питбуля. Читатели "комсомолки" помогли найдёнышам и разобрали семь щенков. Остался всего один – девочка, она подросла за прошедшие три недели, но всё также беспомощна.

Накануне в соцсети ВКонтакте в группе «Типичная Нягань» вновь появился пост о помощи.

Автор поста рассказывает историю появления щенков и отмечает, что маленькая питбулиха и мать из породы короткошёрстных пород собак и им просто не пережить морозы. Накануне приключилась беда: у самки появился мастит. Она получила сильное переохлаждение и кормит малыша, поскуливая от боли. Скоро щенок не сможет получать тёплое молоко от матери и тогда дни его сочтены.

Волонтёр Валерия Гайдукова иногда подкармливает собак, от отчаяния девушка хотела усыпить щенка и спасти его от мучений. Валерия даёт еще шанс малышке и надеется, что случится настоящее новогоднее чудо: кто-нибудь захочет взять с мороза маленькую питбулиху и ее маму. Для неравнодушных югорчан Валерия оставляет номер телефона: 89003905720 и очень ждёт звонков.

Отметим, что сейчас в Югре по ночам стоят трескучие морозы. Счёт жизни собак идёт не на дни, а на часы.

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