2018-12-06T07:09:15+03:00
Общество

Погода в Югре 6 декабря: -13 градусов и небольшой снег

В Нижневартовском районе по ночам морозы до -29 градусов
Алена Кульмухаметова
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В Югре сегодня облачная погода и небольшой снегВ Югре сегодня облачная погода и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В четверг, 6 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная погода и небольшой снег,, слабая метель. Ветер юго-восточный, южный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днем -5,-10 ºС, в восточных районах -13,-18 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6 -11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9,-11 ºС, днем -8,-10 ºС.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер южный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -13 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и снегопад. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -13 градусов.

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