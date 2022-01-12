В Ханты-Мансийске отменены традиционные крещенские купания Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске отменены традиционные крещенские купания. Об этом сообщило Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Югре. Специалисты измерили толщину льда на площадке проведения купаний - возле Поклонного креста на левом берегу Иртыша. И как оказалось толщина льда не соответствует безопасному проведению мероприятия. Минимальная толщина составила 30 сантиметров, а уровень воды на поверхности составляет 15 см.

- Для безопасного проведения купаний и подготовительных работ с применением тяжелой специализированной техники толщина льда должна составлять не менее 50 см. При этом на поверхности не должно быть скопления воды - пояснили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Чтобы обезопасить людей и избежать несчастных случаев, было принято решение отменить крещенские купания.

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