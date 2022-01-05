Коронавирус в Югре. Последние новости на 5 января 2022 года: число заболевших продолжает снижаться

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Югре продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли семь человек. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 74 человека, с начала периода количество заразившихся составляет 96 363 жителя. Больше всего случаев зафиксировано в Сургуте - 21, затем идут Нефтеюганск - 19 и Советский район. Ознакомиться с более подробной статистикой заболеваемости по населенным пунктам можно ниже:

Фото: Оперштаб Югры

Что касается выздоровевших, то сутки от болезни излечились 210 человек, с начала пандемии - 90 182.

За последние сутки в России выявлено 15 903 человека с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 196 (7,5%) – без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 570 212 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 21 071 человек, с начала пандемии – 9 575 147. За сутки зафиксировано 834 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человек.