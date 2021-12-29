Погода в новогоднюю ночь в Югре - 2022: пасмурное небо и небольшой снег

Погода в новогоднюю ночь в Югре - 2022 Фото: Юлия Кучеренко

Рассказываем, какой будет погода в новогоднюю ночь в Югре. До Нового года остались считаные дни и нужно успеть подготовится, так как многие югорчане любят после боя курантов выйти на улицы и посмотреть на фейерверки и даже запустить их самостоятельно. Кстати, спасатели советуют с осторожностью пользоваться пиротехникой, так как в новогодние праздники не исключены пожары из-за нарушений правил её использования.

К счастью для многих югорчан (но не для коммунальщиков), по прогнозам синоптиков, в последний день уходящего года и первый наступающего в Югре ожидается небольшой снег. Ветер утихнет, а воздух прогреется до - 18 градусов. В областной столице, ночью 31 декабря 2021 года буде немного холоднее: до - 20 градусов, поэтому стоит позаботится о тёплой одежде. 1 января 2022 года в Ханты-Мансийске выпадет снег и можно будет выйти на прогулку, так как воздух прогреется до - 16 градусов, ветер будет южный 1-3 м/с.

Прогноз погоды по остальным городам Югры

Сургут: - 16, -18, снег, ветер порывами до 4 м/с.

Нижневартовск: -17, -20, небольшой снег, ветер 2-4 м/с.

Нефтеюганск: - 16, - 19, небольшой снег, ветер 3-5 м/с.

Когалым: -19, -22, небольшой снег, ветер 2-3 м/с.

Нягань: -16, -19, снег, ветер до 3 м/с.

Мегион: -17, -21, небольшой снег, ветер 4 м/с.

Лангепас: -17, -21, небольшой снег, ветер 4 м/с.

Радужный: -23, -26, небольшой снег, ветер 1-2 м/с.

Лянтор: -17, -20, небольшой снег, ветер 3-4 м/с.

Урай: -15, -17, небольшой снег, ветер до 3 м/с.

Пыть-Ях: -15, -18, небольшой снег, ветер до 4 м/с.

Югорск: -16, -19, небольшой снег, ветер 2 м/с.

Советский: -17, -19, небольшой снег, ветер 2 м/с.

Белоярский: -18, -21, небольшой снег, ветер 1-2 м/с.

Покачи: -17, -21, небольшой снег, ветер 2-3 м/с.