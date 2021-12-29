Коронавирус в Югре. Последние новости на 29 декабря 2021 года: число заболевших снижается

Коронавирус в Югре. Последние новости на 29 декабря 2021 года Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 29 декабря 2021 года. За минувшие сутки в Югре подтверждено 177 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах. Больше всего случаев зарегистрировано в Сургуте – 37, Нижневартовске – 30 и Нефтеюганске – 19.

Фото: yandex.ru/covid19

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 28 случаев, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 64 случая, 50-64 лет – 40, старше 65 лет – 25. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 174 случая, 3 случая завозных. Среди детей выявлено 28 случаев COVID-19.

Состояние 85 пациентов тяжелое, 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки в регионе зафиксировано 8 летальных исходов COVID-19. За весь период от коронавируса умерли 1 966 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались 197 человек, за весь период пандемии выздоровели 88 734 югорчан.

За прошедшие сутки в России выявлено 21 922 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 935 летальных исходов, выздоровел 43 961 человек. Всего в России зарегистрировано 10 437 152 случая коронавируса. За весь период умерли 306 090 человек, выздоровели 9 337 447 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

В Югре состоялось заседание Оперативного штаба, на котором сообщили, что в регионе зафиксировано 1 300 случаев заболевания COVID-19 – это на 6,9% меньше, чем на прошлой неделе. Число выписанных из инфекционных госпиталей стабильно превышает число поступивших. Продавцов в Югре обязали показывать QR-коды по первому требованию покупателя.

В Когалыме оштрафовали вахтовика за поддельный результат исследований на COVID-19.

По последним данным в Югре первым компонентом вакцины от коронавируса привито 924 778 человек, полную вакцинацию прошли 873 722 человека. Коллективный иммунитет составляет 58,6%, в целом по России 60,4%.