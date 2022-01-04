В Югре задержали мужчину, который пытался изнасиловать в лифте 15-летнюю девочку

Инцидент произошел 2 января

В Сургуте произошел жуткий случай, переполошивший весь город: взрослый мужчина пристал в лифте к 15-летней девочке. Инцидент случился 2 января около 22:00 в доме №30 по ул. Крылова. Засняли произошедшее камеры видеонаблюдения, установленные в кабине.

На кадрах видно, как злоумышленник сначала пытается заговорить с девушкой, а затем - поцеловать, однако школьница смогла вовремя отвернуться. Несмотря на нежелание девушки, югорчанин вновь повторил попытку поцеловать ее, получив уже более жесткий отпор. Но и это не привело мужчину в чувства. Намереваясь совершить задуманное, он схватил школьницу и прижал ее к стене, продолжая приставать. К счастью, в этот момент двери лифта открылись, а перепуганная девочка выскочила наружу. На крики дочери выбежал ее отец. Не долго думая, он выволок югорчанина из лифта, чтобы разобраться с ним по-мужски. Затем видео обрывается.

Долго гулять на свободе злоумышленнику не пришлось. Его задержали уже 3 января.

- Установлено, что мужчина 1994 года рождения хотел совершить преступления сексуального характера в отношении 15-летней девушки. Однако он не смог довести задуманное до конца, так как жертве удалось убежать. Сейчас югорчанин задержан и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней), - сообщили в СУ СКР по ХМАО-Югре.

Также в ведомстве добавили, что на данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу.