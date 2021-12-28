Лучшие повара Ханты-Мансийска сразятся в кулинарном поединке Фото: МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»

Лучшие повара Ханты-Мансийска сразятся в кулинарном поединке за звание «Мастер новогодней гастрономии» на конкурсе кулинарного мастерства, который пройдет 4 января с 12.00 до 18.00 часов в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо».

Конкурсантам предстоит приготовить и представить на суд жюри три блюда всего за 90 минут. Это должны быть: закуска из рыбы местного вылова, горячее из мяса дичи, и напиток, главным ингредиентом которого должны стать северные ягоды.

Жюри возглавит главный шеф всех сибирских поваров - президент гильдии Сибирских шеф-поваров и шефов-кондитеров Сибири Спиридон Яныгин. Он прилетит из Новосибирска специально, чтобы принять участие в гастрофестивале «Попробуй Югру на вкус», в рамках которого и состоится конкурс профессионального мастерства среди поваров.

- У нас в планах выбрать полный сет новогоднего меню, которое рестораны-победители будут предлагать своим гостям в течение года. Начать мы решили именно с напитка, чтобы отработать схему взаимодействия с предприятиями общественного питания - рассказала директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер.

Организаторы конкурса решили максимально приблизить систему оценки к международным гастрономическим конкурсам, где главным критерием остается вкус блюда, но также важны презентация и композиция, сложность приготовления блюда, рациональное использование продуктов.