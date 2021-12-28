Коронавирус в Югре. Последние новости на 28 декабря 2021 года: в тяжелом состоянии находятся 87 пациентов

Коронавирус в Югре. Последние новости на 28 декабря 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 28 декабря 2021 года. За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусом в 19 муниципалитетах. Больше всего зараженных за день в Нижневартовске – 46, Сургуте – 31 и Нефтеюганске – 15. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 28 случаев, 18-29 лет – 15 случаев, 30-49 лет – 79 случаев, 50-64 лет – 29, старше 65 лет – 29. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 174 случая, источник инфекции устанавливается в 5 случаях, 1 случай завозной. Среди детей выявлено 28 случаев COVID-19.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 87 пациентов, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки зарегистрировано 7 летальных исходов болезни. За весь период от COVID-19 умерли 1 958 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 193 человека, за весь период пандемии выздоровели 88 537 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 23 210 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 415 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 9 293 486 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.