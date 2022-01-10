В Ханты-Мансийске новый корпус школы № 8 готовится принять учеников

В Ханты-Мансийске открывается новый корпус школы № 8 Фото: Пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

Губернатор Югры Наталья Комарова и Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин оценили готовность нового корпуса средней школы №8. Строительство закончилось еще в декабря 2021 года, в новом корпусе будут обучаться ребята 5-11 классов. Глава города подчеркнул, что с вводом нового здания, доля детей, занимающихся во вторую смену, сократится с 48% до 15%.

- Благодарю Вас за принятые решения по строительству школ в Ханты-Мансийске. В конце 2021 построили второй корпус восьмой школы. В этом году вводим школу на Учхозе, в 2023-24 гг. еще две. Большое спасибо также и за то, что у нас есть возможность комплектовать школы самым современным оборудованием, - рассказал Максим Ряшин.

Фото: Пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

В новом здании есть современная система контроля энергосбережения отопления и освещения, создана комфортная система доступности и жизнеобеспечения для маломобильных граждан. А входная зона оборудована системой контроля доступа со считывающим устройством идентификации личности и возможностью смс-оповещения родителей.

Новый корпус оборудован по последнему слову техники, там есть четыре цифровых лаборатории физики, химии и биологии, а еще кабинет обучающей виртуальной реальности, классы робототехники, астрономии - планетарий с цифровым наполнением. Кроме того в школе есть два спортивных, актовый залы, стрелковый тир. На территории школы построены новые спортивные площадки: хоккейный корт, баскетбольная и волейбольные площадки, площадка для сдачи норм ГТО, военизированная полоса препятствий, плац для строевой подготовки Юнармейцев.

По словам руководителя региона, дети заселятся в новый корпус до 1 февраля.

- Занятия будут проходить в 35 учебных кабинетах, соответствующих Федеральным государственным образовательным стандартам. Для успешного применения цифровых образовательных ресурсов АИС «Цифровая образовательная платформа Югры» созданы 2 мобильных и 2 стационарных компьютерных класса. Югра стала первым регионом в стране, где введена в работу «Цифровая образовательная платформа» для взаимодействия педагогов, родителей и учеников - отметила Наталья Комарова.