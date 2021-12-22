В Ханты-Мансийске таксист вытащил из западни школьника, провалившегося в сугроб по шею

В Ханты-Мансийске школьник провалился в сугроб по самую шею Фото: паблик "Типичный Ханты-Мансийск"

В Ханты-Мансийске, на дороге в районе улицы Шевченко, школьник провалился в снег по самую шею и не мог выбраться. На помощь ему пришёл таксист, который в это время вёз клиентку с сыном. Мужчина заметил мальчика, остановился и вытащил его за руку. Видео с места событий записала клиентка таксиста и выложила в соцсети. На записи заметно, что мальчик с тяжёлым рюкзаком спокойно мог крутить шеей и головой, но выбраться самостоятельно не смог.

К счастью, таксист вовремя заметил ребёнка, и тот не пострадал - никаких травм у него нету. Но, если бы паренек подольше посидел в снегу, запросто мог замёрзнуть. Местные власти, узнав о происшествии, решили, что мальчик сам провалился в снег.

- Вчера утром сотрудники обслуживающей организации почистили улицу Шевченко. В данном случае тротуар для пешеходов почищен и проход не затруднён, однако школьник намеренно пошёл через сугроб. Просим родителей провести с детьми беседы по соблюдению безопасности движения по городу в зимнее время, так как в некоторых районах города расположены ливневые канализации открытого типа, - прокомментировали в Администрации Ханты-Мансийска.

По словам пассажира такси, ни люди, ни проезжавшие мимо машины, не помогли парню освободиться из снежного плена.

- Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность таксисту Максату, подвозившему нас, за, не побоюсь этого слова, спасение школьника! Ведь парень мог запросто перемёрзнуть, посидев ещё так в сугробах. Мир не без добрых людей всё-таки!, - написал в соцсетях пассажир.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, как в Москве таксист спас трехлетнего мальчика, который ночью ушел из дома в одной пижаме. Ребенок шагал по улице босиком и не сумел назвать даже своей фамилии.

https://newdaynews.ru/hmao/745800.htm

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