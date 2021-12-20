В Югре стартовала «Новогодняя неделя добра» Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с 20 по 26 декабря 2021 года пройдет «Новогодняя неделя добра», направленная на вовлечение жителей округа в благотворительную деятельность. Предстоящая «Новогодняя неделя добра» посвящена теме социального волонтерства.

- Мы хотим сделать так, чтобы в новый год никто не остался один. Устроим праздники пожилым людям, исполним детские мечты и подарим друг другу это новогоднее ощущение счастья и тепла. Давайте станем добрыми волшебниками, которые не ждут чуда, а создают его сами - отметила организаторы.

Сотворить волшебство сможет любой югорчан, приняв участие в благотворительных акциях и флешмобах, например, таких как «Добрая почта», «Елка желаний», «Новогоднее чудо», «Добрая открытка» и «Волшебник Денис».

Каждый может отправить письмо одинокой бабушке или стать Дедом Морозом для малыша, исполнив его желание и благодаря этому в Новый год точно никто не останется одинок.