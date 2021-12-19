Коронавирус в Югре. Последние новости на 19 декабря 2021 года: больше всего новых случаев заражения - в Нижневартовске

Больше всего новых случаев заражения установлено в Нижневартовске
Фото: Мария Толстихина
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре. По данным оперштаба Югры за минувшие сутки в Югре зафиксировано и лабораторно подтверждено 203 новых случая COVID-19 во всех 22 муниципальных образованиях округа:
Березовский район — 2;
Белоярский район — 3;
Когалым – 3;
Кондинский район – 4;
Лангепас — 9;
Мегион — 15;
Нефтеюганск – 13;
Нефтеюганский район – 6;
Нижневартовск – 49;
Нижневартовский район – 1;
Нягань – 10;
Октябрьский район – 6;
Покачи — 2;
Пыть-Ях — 2;
Радужный – 8;
Советский район – 5;
Сургут – 26;
Сургутский район – 5;
Урай – 10;
Ханты-Мансийск – 18;
Ханты-Мансийский район – 1;
Югорск – 5.
Признаки ОРВИ наблюдались у 172 человек, у 29 диагностирована пневмония, в бессимптомной форме заболевание выявлено у 2 человек. За минувшие сутки от COVID в Югре скончались 9 пациентов, с начала пандемии — 1 888 жителей автономного округа.
Признаки ОРВИ наблюдались у 172 человек, у 29 диагностирована пневмония, в бессимптомной форме заболевание выявлено у 2 человек.
Согласно последним данным, за последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 041 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.
Пациентов Нижневартовской психоневрологической больницы прививают от ковида. К вакцинации допускаются только дееспособные пациенты, учитывая особенности учреждения, вакцинация выполняется исключительно добровольно.
В Сургуте родителей допустили к новогодним утренникам, но при условии, что в детском саду не зафиксированы случаи заболевания ковидом либо ОРВИ и нет закрытых на карантин групп.