Коронавирус в Югре. Последние новости на 19 декабря 2021 года: больше всего новых случаев заражения - в Нижневартовске

Больше всего новых случаев заражения установлено в Нижневартовске Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре. По данным оперштаба Югры за минувшие сутки в Югре зафиксировано и лабораторно подтверждено 203 новых случая COVID-19 во всех 22 муниципальных образованиях округа:

Березовский район — 2;

Белоярский район — 3;

Когалым – 3;

Кондинский район – 4;

Лангепас — 9;

Мегион — 15;

Нефтеюганск – 13;

Нефтеюганский район – 6;

Нижневартовск – 49;

Нижневартовский район – 1;

Нягань – 10;

Октябрьский район – 6;

Покачи — 2;

Пыть-Ях — 2;

Радужный – 8;

Советский район – 5;

Сургут – 26;

Сургутский район – 5;

Урай – 10;

Ханты-Мансийск – 18;

Ханты-Мансийский район – 1;

Югорск – 5.

Признаки ОРВИ наблюдались у 172 человек, у 29 диагностирована пневмония, в бессимптомной форме заболевание выявлено у 2 человек. За минувшие сутки от COVID в Югре скончались 9 пациентов, с начала пандемии — 1 888 жителей автономного округа.

Признаки ОРВИ наблюдались у 172 человек, у 29 диагностирована пневмония, в бессимптомной форме заболевание выявлено у 2 человек.

Согласно последним данным, за последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 041 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.

Пациентов Нижневартовской психоневрологической больницы прививают от ковида. К вакцинации допускаются только дееспособные пациенты, учитывая особенности учреждения, вакцинация выполняется исключительно добровольно.

В Сургуте родителей допустили к новогодним утренникам, но при условии, что в детском саду не зафиксированы случаи заболевания ковидом либо ОРВИ и нет закрытых на карантин групп.