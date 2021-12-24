Новый год 2021-2022 в Ханты-Мансийске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Новый год в Ханты-Мансийске Фото: Юлия Кучеренко

Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить на праздники в Ханты-Мансийске. Большой новогодний праздник продлится в Ханты-Мансийске до 6 января 2022 года. Новогодняя столица Сибири устраивает атмосферные мероприятия, а именно: флешмобы, фестивали, квесты, конкурсы, розыгрыши призов и другие яркие события.

Первым делом, стоит посетить одно из нововведений Новогодней столицы Сибири - своп-акцию “Ёлки-менялки”. Там можно бесплатно обменять свои елочные украшения, новогодний декор и маскарадные костюмы на любые понравившиеся. С 24 декабря он разместится в КВЦ “Югра-Экспо”, где будет работать до 30 декабря 2021 года с 11:00 до 20:00.

Советуем посетить еще одну новинка этого года - Новогодняя деревня в микрорайоне Иртыш-2. С 11:00 до 20:00 там работают фотозона в стилистике сказки “Щелкунчик”, уютная кофейня, камерный кинотеатр. А еще там можно взять лыжи напрокат и прокатиться вдоль живописной набережной Иртыша. Новогодняя деревня будет открыта до 7 января 2022 года.

С 24 декабря по 6 января в КВЦ "Югра-Экспо" принимает гостей единственная в России "Резиденция Ёлки"! Можно посетить спектакль от Театра кукол “Непослушная снежинка”, тематические мастер-классы для детей и взрослых, выставку “Ретро-елка”, беседы о традициях празднования Нового года у разных народов, новогоднюю ярмарка. Резиденция открыта с 11:00 до 20:00.

В канун Нового года в Археопарке появится удивительная ЧУМовая улица. Устроить чумовую прогулку по ЧУМовой улице можно будет с 25 декабря 2021 года до 6 января 2022 года с 11:00 до 20:00. А прогулку можно скрасить отведав традиционную кухню, покататься на снегоходах, оленьих и собачьих упряжках и все это в самых настоящих чумах.

В это воскресенье - 26 декабря 2021 года в Ханты-Мансийске состоится уже третий Новогодний танцевальный флешмоб с Дедами Морозами и Снегурочками. Если и Вы хотите стать частью мероприятие, то необходимо выучить движения из ролика #едуновогодить и присоединится к массовому танцу на центральной площади Ханты-Мансийска. Старт флешмоба запланирован на 12:00 часов.

SPA-Фестиваль в Гриль-парк Finland можно посетить 2 января 2022 года с 11:00 до 18:00. Для гостей будет построен целый банный городок, где можно будет попариться, окунуться в купель, покататься в тазах с горки и узнать, кто же станет Чемпионом Иртышских купален. Такой отдых подойдет настоящим ценителям ЗОЖ. Можно принять участие в мастер-классах по банному парению или присмотреть что-нибудь интересное для себя и близких на эко-ярмарке.

4 января 2022 года с 12:00 до 18:00 состоится самое вкусное событие новогодних праздников - Гастрофестиваль “Попробуй Югру на вкус”. В КВЦ “Югра-Экспо” приедут самые лучшие повара Югры и посоревнуются за право стать автором самого вкусного аутентичного югорского блюда в современной интерпретации и брендового коктейля “Новогодняя столица Сибири”. Там же можно пройти мастер-классы от председателя судейской комиссии фестиваля и, по совместительству, главного шефа всех сибирских поваров - Спиридона Яныгина.

На стадионе “Югра-Атлетикс” 5 января 2022 года в 17:00 пройдет Фестиваль технических видов спорта “Экстремальная зима”. Гости смогут увидеть конкурсный заезд профессиональных и начинающих спортсменов по снегоходному кроссу. А ещё незабываемое фаер-шоу, а для тех, кто не готов на экстремальные подвиги, но очень хочет почувствовать себя гонщиком, будет работать фотозона с зимней техникой и соответствующим антуражем.

Участники праздничных мероприятий могут получить “Удостоверение участника Новогодней столицы Сибири”. Это своеобразный лотерейный билет, который дает право принять участие в новогоднем розыгрыше призов. Чтобы получить его, необходимо посетить каждую площадку и вклеить соответствующую метку в свой паспорт участника. До 6 января 2022 года заполненный документ нужно бросить в почтовый ящик Деда Мороза, установленный на 1 этаже ТЦ “Гостиный двор” (ул. Энгельса 1). Розыгрыш пройдет 7 января в соцсетях проекта. Получить его можно на площадках проекта и в Туристско-информационном центре Ханты-Мансийска на улице Пионерская 46.