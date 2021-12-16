«Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»: о чем говорили в Югре на Международном гуманитарном форуме

Фото: Правительство Югры

Шестой Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» завершился в Ханты-Мансийске. Более 1,6 тысяч зрителей со всей России и зарубежных стран следили онлайн сразу за несколькими тематическими треками: «Добрые люди», «Сильная команда», «Хранители истории», «Надежные партнеры», на каждой из которых работали 83 приглашенных спикера из шести стран мира. Чем же так важен этот форум для Югры?

Совместные решения

Ключевая тема прошедшего форума – измерение вклада гражданского общества в развитие территорий. Дело в том, что развитие коммуникаций между жителями Югры, и творческий подход к деятельности позитивно влияют на экономику и политику, образование и культуру, традиционные ремесла и современные технологии. Такое мнение выразил гендиректор Центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов. Именно поэтому форум имеет большое практическое значение для Югры.

По его словам, число зрителей из 22 регионов говорит о востребованности форума и его повестки.

- Идеи, которые выдвигались и обсуждались на форуме, имеют вектор на эффект от реализации социальных проектов. Если раньше больше говорили о том, какими могут быть проекты, какие инициативы востребованы, как их реализовывать, то сейчас мы говорим о методиках и подходах для измерения эффекта от социальных практик, - подчеркнул он, заметив, что форум становится традиционной площадкой для экспериментов, обмена опытом, и выработкой инструментов оценки эффективности социальных проектов.

Как мы уже писали выше, форум поделили на несколько тематических треков. Один из них – «Добрые люди» - призван помочь волонтерским объединениям сделать свою работу эффективнее, собрав вокруг себя мощную команду. На треке «Сильная команда» участники проанализировали процессы внутри некоммерческих организаций, чтобы стать успешным коллективом. На треке «Надежные партнеры» рассказали, как найти единомышленников для реализации своего проекта, завести новые связи и укрепить доверие для совместного решения общих социальных задач. Трек «Хранители истории» помог раскрыть особенности так называемого «архивного волонтерства», нового направления добровольчества.

Одним из важных событий форума стала сессия «Оценка социального воздействия — нужно ли оценивать добрые дела?» в рамках трека «Сильная команда». Как отметил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, тема оценки социального воздействия гражданских инициатив очень ценна.

- Важно, чтобы лидеры некоммерческого сектора при реализации своих проектов научились производить эту оценку. Окружные власти, выступающие в роли заказчика инициатив, должны понимать пользу от своих решений по развитию некоммерческого сектора в регионе, - отметил Алексей Шипилов.

Такого же мнения придерживается и начальник отдела развития СО НКО центра гражданских и социальных инициатив Югры Владислав Соколов. По его словам, оценка социального воздействия необходима НКО, чтобы подтвердить правильность выбранного курса и эффективной работы команды.

Фото: Правительство Югры

Новогоднее чудо

Если говорить о примерах эффективной формы реализации гражданских инициатив в Югре, можно вспомнить созданный совместный план общественного контроля по важным направлениям экономического и социального развития Югры. Краудсорсинг-проект «Общественный контроль - 2022» призван сформировать такой план на 2022 год, собирая идеи и предложения от югорских общественных советов и активистов. Задача проекта – выявить государственные услуги, требующие общественного контроля, определить формы общественного контроля наиболее актуальные для Югры и выработать предложения для включения в план по тематическим блокам.

Ещё один интересный проект – «Неделя добра в Югре», о котором на пленарном заседании форума рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Проект призван помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

- Укрепляя партнерство, надеемся на то, что мы сформировали югорскую технологию развития гражданского общества и, на наш взгляд, она основывается на открытости и доверии, - подчеркнула Наталья Комарова.

Согласитесь, перед Новым годом особенно хочется чудес и исполнения желаний, а одиноким пенсионерам и ребятишкам – тем более. Поэтому в рамках Зимней недели добра прошла акция «Новогоднее чудо». Все желающие смогли помочь домам-интернатам и принести детям украшения, сладкие подарки, и мандарины – один из главных символов Нового года. Другая акция – «Добрая почта» - принесла огромную радость одиноким пенсионерам, живущим в домах-интернатах. Неравнодушные люди активно писали письма одиноким старикам с добрыми словами и пожеланиями.

Ещё один приоритетный проект – «Многовековая Югра», который стал международным, так как в нем принимают участие ученые из финно-угорских стран. По словам руководителя департамента общественных и внешних связей Югры Елены Шумаковой, важный эффект от реализации проекта – переосмысление роли и значения региона в истории страны и мира, формирование с опорой на его данные концепции территориального маркетинга и брендинга.

– Мы видим, что из года в год количество жителей, идентифицирующих себя с Югрой, показатель региональной идентичности, увеличиваются, – заключила Елена Шумакова.

Такие проекты не только трогают, но и укрепляют отношения между представителями разных поколений и наций. Например, эксперт из Испании Бернардо Гарсия позитивно оценил эффекты от воплощения задумки в жизнь. И таких проектов – множество. За три года существования гранта губернатора Югры некоммерческие организации получили более 445 млн рублей. В 2021 году появился еще один механизм – фонд «Югра эндаумент», благодаря которому НКО получают средства на реализацию идей от предпринимателей региона.

В 2021 году ресурсный центр развития добровольчества и некоммерческих организаций в регионе (Фонд гражданских инициатив) поддержал 149 инициатив, волонтерских проектов на сумму более 33 млн рублей. А за три года существования Фонда число волонтеров увеличилось с 30 до 200 тысяч человек!

– Гражданские активисты предлагают новые, нестандартные подходы к решению социальных задач. Мы выстраиваем нашу работу так, чтобы создавать оптимальные условия для поддержки, развития гражданских инициатив. Мы заинтересованы получить от участников форума экспертную оценку эффективности нашей системы поддержки активных граждан, их идей, проектов, - заключила Наталья Комарова.

Надеемся, что количество таких проектов с каждым годом будет увеличиваться.