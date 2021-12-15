В Сургуте взорвался газовый баллон: пострадали рабочие автомастерской

Один из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии

На станции технического обслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон в автомастерской. По предварительным данным пострадали до 10 рабочих, которые во время взрыва находились внутри. Из-за взрыва у СТО рухнула крыша.

- По предварительным данным 15 декабря 2021 года около 18 часов произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении автомастерской, расположенной по ул. 30 лет Победы в городе Сургуте, - сообщают в следственном комитете ХМАО-Югры.

Произошла разгерметизация баллона

Известно, что автомастерская осуществляет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей. В результате взрыва обрушилась кровля мастерской. Термические ожоги получили 10 человек - всех их доставили в ожоговое отделение больницы. Девять из пострадавших получили травмы средней тяжести, один находится в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины хлопка. Также выявляют, достаточные ли меры были приняты владельцем предприятия в отношении вопроса о безопасности своих рабочих. По результатам будет принято процессуальное решение.

Из-за взрыва снесло крышу

В пресс-службе МЧС сообщили, что им поступил сообщение о разгерметизации газового баллона в СТО на улице 30 лет Победы в 18:02 по местному времени. На момент прибытия экстренных служб горения не было, люди не находились внутри, на месте работала скорая помощь.