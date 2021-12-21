Югорские школьники уйдут на новогодние каникулы с 27 декабря Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялось заседание оперативного штаба по COVID-19, на котором сообщили, что показатель заболеваемости коронавирусом в регионе за неделю снизился на 4,3%, а ещё уменьшилось число завозных случаев и сократилось количество очагов в образовательных учреждениях. Число госпитализаций снизилось на 23%, впервые за три месяца в стационарах находятся меньше тысячи человек с подтвержденным ковидом.

Продолжается вакцинация от коронавируса. Так, первым компонентом в округе привиты 832 тысячи человек, из них завершили вакцинацию 780,5 тысячи. Ревакцинацию в Югре прошли уже 106 тысяч человек. Как стало известно, Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям, в который вошла прививка от коронавируса. Сейчас Депздрав Югры должен организовать работу медицинских организаций, пунктов вакцинации в период новогодних праздников. По данным тепловой карты ситуации с COVID-19, в Югре показатель коллективного иммунитета составляет 57,1%, а в среднем по России – 58,2%.

В Югре до конца января по-прежнему запрещены работа кальянных, детских игровых комнат, проведение ряда зрелищно-развлекательных мероприятий, посещение ТЦ детьми до 14 лет без сопровождения родителей. Допуск на новогодние утренники сотрудников образовательных учреждений, родителей разрешен только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против коронавируса, или перенесенного заболевания. Пропуском может быть и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до мероприятия.

Зимние каникулы в школах Югры решили организовать с 27 декабря по 9 января. Руководитель департамента образования Югры Алексей Дренин сообщил, что во все муниципальные образования уже разосланы соответствующие предложения.

- Предлагаем отправить детей на каникулы на две недели с 27 декабря. Многие школы и собирались завершить вторую четверть к этой дате, потому что именно так выстроен учебный план. А мы предлагаем определится с датами единообразно во всех муниципалитетах автономного округа, - сказал Алексей Дренин.