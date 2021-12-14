В Ханты-Мансийске стартовала ярмарка по обмену новогодней атрибутикой «Елки-менялки»

В Ханты-Мансийске стартовала ярмарка по обмену новогодней атрибутикой Фото: Управление по развитию туризма и внешних связей

В Ханты-Мансийске стартовала бесплатная акция по обмену новогодней атрибутикой среди жителей города «Ёлки-менялки», она стала новым элементом проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири».

В течение месяца жители окружной столицы смогут обменять свои ёлочные игрушки, детские карнавальные костюмы и предметы праздничного декора на другие новогодние принадлежности.

- Во всём мире своп-акции пользуются большой популярностью: они про экологию и благотворительность. Дарить вещам вторую жизнь сейчас очень актуально, потому что мы все живем в мире чрезмерного потребления. Кроме того, невостребованные на таких акциях вещи традиционно передаются нуждающимся, - прокомментировала директор МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер.

По её словам, акция позволит создать праздничную атмосферу в каждом доме, ведь праздник начинается уже тогда, когда люди начинают к нему готовиться.

Кроме того, организаторы акции сообщают, что стать участником ярмарки может любой человек, а ещё желающие смогут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно выложить в свои соцсети фотографию из пункта приема новогодней атрибутики и поставить хештег #елкименялки.

Пункт обмена новогодней атрибутики находится в КДЦ «Октябрь», а с 24 декабря переместится в «Резиденцию Ёлки», где будет работать до 30 декабря. Все невостребованные во время проведения акции вещи будут переданы организаторами в православную социальную лавку.