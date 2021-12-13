Коронавирус в Югре. Последние новости на 13 декабря 2021 года: 80 человек находятся на ИВЛ Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 13 декабря 2021 года. По информации оперштаба Югры за прошедшие сутки в регионе выявлен 201 новый случай COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксировано 92 319 случая заражения коронавирусом. Новые случаи COVID-19 за день выявлены в 22 муниципалитетах, а больше всего в Нижневартовске - 46, Сургуте - 30 и Ханты-Мансийске - 18. Больше 120 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 80 человек находятся на ИВЛ. За сутки умерли 11 человек, всего же за весь период пандемии от COVID-19 вылечились 85 123 югорчанина.

Фото - yandex.ru

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 28 случаев, 18-29 лет – 19 случаев, 30-49 лет – 86 случаев, 50-64 лет – 43, старше 65 лет – 25. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 193 случая, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 4 случая завозных. Среди детей выявлено 28 случаев COVID-19.

На сегодняшний день в России выявлено 10 016 896 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 29 929 новых случаев в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 8 741 355 человек.

В Югре доступно посещение общепита только при наличии QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе, продолжает действовать масочный режим, деятельность организаций с 06.00 часов до 23.00 часов возможна при наличии 100% вакцинации работников, занятых обслуживаем посетителей. Коллективный иммунитет составляет 54,2%.