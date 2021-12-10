Коронавирус в Югре. Последние новости на 10 декабря 2021 года: вакцинация продолжается

Коронавирус в Югре. Последние новости на 10 декабря 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

За прошедшие сутки в Югре подтверждено 212 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Больше всего заражений за день выявлено в Нижневартовске – 58, Урае – 33 и Сургуте – 31. В тяжелом состоянии находятся 135 пациентов, 97 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса умерли ещё 9 человек, в итоге общее количество умерших от COVID-19 составляет 1 803 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались 256 человек, за весь период пандемии заразились 84 610 югорчан.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 1 181 летальный исход, выздоровели 35 794 человека. За весь период пандемии в России подтверждено 9 925 806 случаев коронавируса, умерли 286 004 человека и выздоровел 8 637 861 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Югре по-прежнему для посещения заведений сферы услуг необходим QR-код или документ о перенесенном заболевании, отрицательный результат ПЦР-тест. Кроме того, работа организаций с 06.00 часов до 23.00 часов возможна при наличии 100% вакцинации работников, занятых обслуживаем посетителей.

В Нягани до 15 декабря проходит акция для граждан старше 60 лет «Предоставь сертификат о вакцинации и получи скидку». К мероприятию присоединились няганские предприниматели, готовые делать скидку в 10, 15 или 20% для пожилых югорчан, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Ковидный госпиталь при Лянторской городской больнице расформировали. Пациентов будут лечить амбулаторно, на дому. Тяжелобольных для стационарного лечения будут отправлять в ковидный госпиталь Сургута.