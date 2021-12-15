Коронавирус в Югре. Последние новости на 15 декабря 2021 года: 115 пациентов в тяжелом состоянии Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 15 декабря 2021 года. За минувшие сутки зафиксировано 202 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах, всего заразились 92 719 человек. Больше всего случаев за день зарегистрировано в Нижневартовске – 48, Сургуте – 3 и Нефтеюганске – 22.

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В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 29 случаев, 18-29 лет – 27 случаев, 30-49 лет – 77 случаев, 50-64 лет – 40, старше 65 лет – 29. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 200 случаев, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 1 случай завозной. Среди детей выявлено 29 случаев COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 115 пациентов, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса умерли 8 человек. За весь период от COVID-19 умер 1 851 человек. За сутки выписались 252 человека, за весь период пандемии вылечились 85 865 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 28 343 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 1 145 летальных исходов, выздоровели 34 084 человека. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 10 074 797 случаев коронавируса. За весь период умерли 291 749 человек, выздоровели 8 804 000 человек.

Пациентов Нижневартовской психоневрологической больницы прививают от ковида. К вакцинации допускаются только дееспособные пациенты, учитывая особенности учреждения, вакцинация выполняется исключительно добровольно.

В Сургуте родителей допустили к новогодним утренникам, но при условии, что в детском саду не зафиксированы случаи заболевания ковидом либо ОРВИ и нет закрытых на карантин групп.