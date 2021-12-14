Коронавирус в Югре. Последние новости на 14 декабря 2021 года: вылечились 232 человека Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 14 декабря 2021 года. За сутки зафиксировано и подтверждено 198 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах, больше всего из них в Нижневартовске – 40, Сургуте – 34 и Нефтеюганске – 14. Состояние 122 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса в Югре умерли 9 человек, за весь период от COVID-19 умерли 1 843 человека. За сутки вылечились 232 человека, за весь период пандемии выздоровели 85 613 югорчан.

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В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 29 случаев, 18-29 лет – 15 случаев, 30-49 лет – 83 случая, 50-64 лет – 51, старше 65 лет – 20. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 188 случаев, источник инфекции устанавливается в 6 случаях, 4 случая завозных. Среди детей выявлено 29 случаев COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 29 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровел 28 561 человек. Всего в России зарегистрировано 10 046 454 случая ковида. За весь период зафиксировано 290 604 летальных исхода, выздоровели 8 769 916 человек.