Коронавирус в Югре. Последние новости на 7 декабря 2021 года: вакцинация продолжается

Коронавирус в Югре. Последние новости на 7 декабря 2021 года Фото: "Официальный Нижневартовск"

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 7 декабря 2021 года. За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 215 новых случаев коронавирус в 21 муниципалитете. Больше всего заболевших за день зафиксировано в Нижневартовске – 50, Сургуте – 29 и Ханты-Мансийске – 26.

Состояние 150 пациентов по-прежнему тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от ковида в ХМАО умерли 7 человек, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 778 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки излечились 250 человек, за весь период пандемии смогли выздороветь 83 845 жителей Югры.

В целом заболеваемость по округу снижается, но ситуация все еще напряженная. А в России за последние сутки выявлено 32 136 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 1 184 летальных исхода и выздоровели 28 070 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Сейчас в Югре продолжается вакцинация от коронавируса. По последним данным, первым компонентом привиты больше 871 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию более 782 тысяч. Коллективный иммунитет составляет 52,3 %, а в целом по России 53,7 %. Например, в В Сургутском районе от COVID-19 привились 57, 5 тысяч жителей, но скорость заболеваемости коронавирусом в муниципалитете всё ещё выше, чем скорость выздоровления.

Как отмечают медики, из-за роста восприимчивости к вирусным инфекциям у будущих мам повышается риск не только заражения, но и тяжелого течения заболеваний, в том числе COVID-19. С начала вакцинации в Сургутской поликлинике от коронавируса привились 23 беременные женщины. Им ставят двухкомпонентную вакцину «Гам-КОВИД-Вак».