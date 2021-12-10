Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила всех югорчан с Днем образования округа

Наталья Комарова поздравила югорчан с 91-летием округа Фото: Правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила всех югорчан с 91-м Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

- Независимо от того, родился человек, вырос в нашем таежном крае или приехал работать, жить, в гости, узнав Югру, влюбляется в неё, в Россию - сказала Наталья Владимировна.

В своем поздравлении глава региона отметила, что 2021 год проходит в округе под знаком Года науки и технологий, Года знаний. С давних времен в Югорском крае, если люди хотели сделать что-то большое, на века, то они собирались вместе, трудились как одна семья, в согласии друг с другом и в гармонии с природой.

Наталья Владимировна выделила значимые изменения, которые произошли в Югре за этот год. Так, в этом году ввели в эксплуатацию крупнейший в регионе Сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства, запустили широкомасштабные испытания новых технологий контроля углеродного следа, добычи трудной нефти, завершили проектирование нового моста через Обь в районе Сургута. Югра на сегодня, занимает лидирующие позиции в стране по добыче нефти, производству электроэнергии. Одно из главных достижений 2021 года — чемпионские выступления югорских спортсменов на XXXII Летних Олимпийских и XVI Паралимпийских играх в Токио.

К поздравлению присоединил и Глава Ханты-Мансийска. Он отметил, что годовщина образования ХМАО — праздник всех жителей Югры, символ единения поколений, национальностей, культур и религий.

- История Ханты-Мансийска неотделима от истории Югры. Низко кланяемся всем ветеранам, которые своим трудом сделали наш край таким, каким мы знаем его сейчас: процветающим, щедрым, успешным! Добиваться успехов нам и сегодня помогает югорский характер, трудолюбие, энергия и патриотизм. Каждый хантымансиец своим самоотверженным трудом вносит вклад в процветание нашего прекрасного региона - сказал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.