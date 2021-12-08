В Югре появится план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса - "омикрон"

В Югре провели заседание оперативного штаба Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре прошло очередное заседание оперативного штаба, на котором сообщили, что в регионе уже шесть недель наблюдается спад заболеваемости COVID-19, так за последнюю неделю снижение заболеваемости COVID-19 – 4,2%, однако очагов стало больше, в основном в образовательных учреждениях. Кроме того, число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Югре за неделю снизилось на 10%, доля свободного коечного фонда – 23%, часть коек перепрофилированы обратно для оказания терапевтической и хирургической помощи в обычном режиме.

За все время в округ поступило около 1,22 миллиона комплектов вакцины. Первым компонентом в Югре привиты 814 тысяч человек, из них вакцинацию завершили 739 тысяч. По данным тепловой карты ситуации с COVID-19 в Югре показатель коллективного иммунитета составляет 52,3%, в среднем по России – 53,7%.

Во время заседания губернатор отметила, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения нового штамма коронавируса.

- Поручаю рабочей группе по медицинскому, противоэпидемическому и социальному обеспечению совместно с рабочими группами регионального оперативного штаба завершить разработку регионального плана действий, направленных на предотвращение распространения нового штамма, вызывающего коронавирусную инфекцию, синхронизировать его с планом правительства Российской Федерации», - сказала Наталья Комарова.