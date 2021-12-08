Коронавирус в Югре. Последние новости на 8 декабря 2021 года: 133 пациента в тяжелом состоянии

Коронавирус в Югре. Последние новости на 8 декабря 2021 года Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 8 декабря 2021 года. В Югре подтверждено 220 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах, больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Нижневартовске – 39, Сургуте – 35 и Нефтеюганск – 31.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 133 пациентов по-прежнему тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от ковида умерли 9 человек, за весь период от COVID-19 умерли 1 787 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки излечились 253 человека, за весь период пандемии вылечились 84 098 югорчан.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 43 случая, 18-29 лет – 18 случаев, 30-49 лет – 92 случая, 50-64 лет – 40, старше 65 лет – 27. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 215 случаев, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 4 случая завозных. Среди детей выявлено 43 случая COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки в России выявлено 31 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1 182 летальных исхода, за сутки в России полностью выздоровели 34 615 человек. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 9 864 845 случаев ковида. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода, выздоровел 8 565 091 человек.

Гостиницы Ханты-Мансийска защищены от коронавируса. Гостей заселяют только по предъявлению QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном заболевании. В Нижневартовске зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди детей. На данный момент «Омикрон» не обнаружен в Нижневартовске. Все подозрительные анализы отправляются в научно-исследовательские институты. В Нефтеюганском районе от COVID-19 вакцинировано 62,4% населения. Кроме того, некоторые группы в садах и классы в школах закрыты на карантин.