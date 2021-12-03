Коронавирус в Югре. Последние новости на 3 декабря 2021 года: заболеваемость снижается Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Так, за минувшие сутки зафиксировано 236 новых заражений COVID-19 в 19 муниципалитетах. Больше всего заболевших за день выявлено в Нижневартовске – 54, Сургуте – 40 и Ханты-Мансийске – 30. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 46 случаев коронавируса, 18-29 лет – 29 случаев, 30-49 лет – 80 случаев, 50-64 лет – 51, старше 65 лет – 30. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 321 случай, источник инфекции устанавливается в 5 случаях. Среди детей выявлено 46 случаев COVID-19.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 155 пациентов тяжелое, 120 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 12 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 734 человека. За сутки излечились 257 человек, за весь период пандемии вылечились 82 829 жителей региона.

За минувшие сутки в России выявлено 33 389 новых случаев коронавируса и зафиксирован 1 221 летальный исход. Но из хороших новостей: за сутки в России выздоровели 35 185 человек. Всего на сегодня в России подтверждено 9 703 107 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 277 640 летальных исходов, выздоровели 8 400 117 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Для профилактики и борьбы с коронавирусом в ковидном госпитале Нефтеюганской окружной клинической больницы проводят тщательную дезинфекцию. Кроме того, ковидный госпиталь потратил 2 миллиона рублей на одноразовую посуду.

Сейчас с коронавирусом в Сургуте наблюдается 1 560 человек. По сравнению с прошлым месяцем, зафиксировано снижение заболеваемости, что связано с активной вакцинацией населения от ковида, но показатели по-прежнему высокие. Жители Сургута стали реже болеть коронавирусом, но чаще ОРВИ.