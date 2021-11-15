О чем говорила губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции с журналистами 15 ноября 2021

Пресс-конференция Натальи Комаровой

Ежегодная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой, которая прошла в онлайн-формате 15 ноября 2021 года, ещё раз доказала: окружное правительство максимально открыто к диалогу с медиасообществом, в том числе и международным. В пресс-конференции поучаствовали журналисты из Сирии, Словакии и Норвегии, представители региональных, федеральных и молодежных СМИ и блогеры. Мероприятие транслировалось официальном паблике окружного правительства и в соцсетях Натальи Комаровой, прямой эфир увидели более 250 тысячи человек.

Вопрос дня

Бушующая на планете пандемия коронавируса и профилактика её распространения ожидаемо стали одним из главных вопросов пресс-конференции. По словам Натальи Владимировны, режим QR-кодов в Югре показал свою эффективность, но «переходить на минимальные режимы антиковидных ограничений пока рано».

- Специалисты считают, что наиболее важные параметры – это количество вакцинированных в Югре, соблюдение правил индивидуальной и коллективной защиты и коллективный иммунитет, - комментирует вопрос портала «Нягань Life» Наталья Комарова. – Эффективная вакцина и лекарства минимизируют последствия болезни, если человек все-таки заболеет. Однако сейчас уровень коллективного иммунитета в Югре, по данным портала стопкоронавирус.рф, составляет 49,5%. Эта цифра сравнима со средней цифрой в России. Чтобы переходить на минимальные режимы ограничений, она должна быть не менее 80%, а для этого нужно вакцинироваться.

Впрочем, губернатор Наталья Комарова своим примером доказала, что вакцина – вещь действенная. После того, как в октябре 2020 года глава региона сама заразилась «короной», за год она поставила уже 6 (!) прививок.

- У меня есть дети и внуки, и мне крайне важно, чтобы в максимально короткие сроки были выработаны эффективные решения, преграждающие путь для развития пандемии, заявила Наталья Комарова. - Каждый раз, когда у меня брали анализы, проводили исследования, и когда вносилось предложение поставить прививку, я не отказывалась. Ревакцинация от ковида не опасна.

«Это моя позиция»

Диалог Натальи Комаровой с представителями медиаиндустрии прошел накануне Ежегодного обращения губернатора Югры к жителям, депутатам и общественникам, в котором глава региона обозначит цели и задачи на 2022 год. В открытом диалоге со «смишниками» губернатор представила точку зрения правительства региона по стратегическим направлениям развития Югры, по проектам, синхронизированным с федеральной и международной повесткой.

Пресс-конференция продолжалась ровно четыре часа, и за это время глава региона предельно конкретно ответила на 50 вопросов, касающихся разделения полномочий и самостоятельности муниципальных округов, по закону Клишиса-Крашенинникова и переизбрания на более чем два срока для глав региона.

- Что такое один срок, два срока? Как наш президент говорит: оказание услуг населению. Буду ли я выступать против сроков? Нет, не буду, это лично моя позиция. Это моя работа, ведь в других местах никто не смотрит, один ты год работаешь, два или четыре, - прокомментировала Наталья Владимировна.

В курсе дела

Пресс-конференция губернатора прошла в дружеской атмосфере, пусть и «удаленной». Искренность и открытость главы региона, её вовлеченность в каждую тему уже давно поражает даже самых рьяных скептиков. Взять, например, ситуацию с больницей Нижневартовска на 1100 коек. Сначала неоднократно переносились сроки из-за изменений техрегламентов, потом возник спор вокруг подрядчиков, в общем, проблем немало!

Наталья Комарова лично контролирует этапы строительства, и уверяет, что во втором квартале её все-таки достоят. Готовность – 75%.

- Сейчас строители занимаются отделкой больницы, а специалисты закупают медицинское оборудование. Подрядчик отправил правительству Югры скорректированный график по выполнению работ со сроком завершения — второй квартал 2022 года, - подчеркнула Наталья Комарова, заметив, что ситуация находится на контроле.

А вот второй мост через реку Обь общей стоимостью в почти 63 миллиарда (!) рублей появится в 2025 году: проект только-только прошел все этапы экспертизы. Путепровод стоимостью в почти 63 миллиарда (!) рублей откроется только в 2025 году. В цену строительства моста уже заложен возможный рост стоимости строительных материалов.

- Сейчас готовится конкурсная документация для поиска подрядчика, которому нужно будет выйти на участок уже в I квартале 2022 года. Кроме самого моста над рекой протяженностью 1 километр, необходимо построить к нему подъездные пути. Автомобильная магистраль будет 4-полосной с одной и другой стороны, как и сам мост, - отметила Наталья Комарова.

Точечный ответ

Помимо вопросов общерегионального масштаба, звучали на пресс-конференции и «точечные» вопросы от журналистов из муниципальных округов. Взять хотя бы вопрос о новой школе в Мегионе для детей-инвалидов. Сейчас ребятишки учатся в здании, которому больше трех десятков лет. Оно давно требует ремонта, а число детей с ограниченными возможностями здоровья, увы, становится все больше.

В планах окружной программы «Новая школа Югры» новое образовательное учреждение должно появиться в 2024-2026 годах. Но вот ускорить этот процесс проблематично. Дело в том, что сейчас на участке для строительства новой школы стоит аварийный дом, который нужно снести. Если совместно с мегионскими властями будет найден другой земельный участок, тогда и дело сдвинется с мертвой точки.

- Эта школа нам нужна, она включена в государственную программу, - подчеркнула Наталья Комарова.

Как мы видим, губернатор Наталья Комарова погружена в положение дел федеральной, региональной и муниципальной повестки. Глава региона усилила и закрепила программные выступления, обозначенные в 2021 году, продемонстрировав государственный подход к решениям.