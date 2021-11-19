Коронавирус в Югре. Последние новости на 19 ноября 2021 года: рекордное количество смертей за сутки

Коронавирус в Югре. Последние новости на 19 ноября 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 19 ноября 2021 года. В Югре за сутки выявлен 251 новый случай заражения ковидом в 19 муниципалитетах. Больше всего за день заболели жители Нижневартовска, там зафиксирован 61 новый случай COVID-19. В возрастной группе от 0 до 17 лет в регионе зарегистрировано 34 случая заболевания, 18-29 лет – 34 случая, 30-49 лет – 98 случаев, 50-64 лет – 55, старше 65 лет – 30 заразившихся. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 242 случаев, источник инфекции устанавливается в 5 случаях, 4 случаев завозных. Среди детей выявлено 34 случая COVID, среди рабочих – 53 случай, среди служащих – 67, среди медработников – 11, среди пенсионеров – 45. В категории «иные» установлено 52 случая.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 203 пациента, 153 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончалось рекордное количество югорчан - 17 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 570 человек. Полностью вылечились 175 человек, за весь период пандемии выздоровели 79 642 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 37 374 новых случая коронавируса в 85 регионах, умерли 1251 человек и выздоровели 36 414 человек. За всё время выявлено 9 219 912 случаев коронавируса в 85 регионах страны и зафиксировано 260 335 летальных исходов, выздоровели 7 919 250 человек.

В Сургуте усилят дезинфекцию в подъездах домов. Проверка по факту обработки поверхностей дезсредствами прошла в подъезде жилого дома на Тюменском тракте, 19. Из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 14 общеобразовательных учреждениях Сургута 25 классов переведены на дистанционное обучение.

В Нижневартовске работает пункт вакцинации от коронавируса для беременных женщин. Вакцинировать беременных рекомендуется в том случае, когда польза прививки для матери превышает риск для развития плода. А в Лангепасе организовано три стационарных пункта вакцинации против COVID-19. Кроме того в муниципалитете развернут инфекционный госпиталь на 60 коек, 55 из которых заняты ковидными пациентами.