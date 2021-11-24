Коронавирус в Югре. Последние новости на 24 ноября 2021 года: 189 пациентов в тяжелом состоянии

Коронавирус в Югре. Последние новости на 24 ноября 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 24 ноября 2021 года. За сутки в Югре подтверждено 247 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За день больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Нижневартовске – 49 человек. В тяжелом состоянии находятся 189 пациентов, 126 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончались 11 человек и вылечились 214 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 38 случаев, 18-29 лет – 35 случаев, 30-49 лет – 85 случаев, 50-64 лет – 63, старше 65 лет – 26. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 242 случая, 5 случаев завозных. Среди детей подтверждено 38 случаев COVID-2019, среди рабочих – 64 случая, среди служащих – 37 случаев, среди медицинских работников – 7, среди пенсионеров – 46. В категории «иные» установлено 55 случаев.

За день в России подтверждено 33 996 новых случая ковида в 85 регионах и зафиксировано 1 243 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 36 051 человек. Всего за сутки коронавирусом переболели 9 400 835 человек в 85 регионах страны. За все время пандемии в России зарегистрировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Югре продлевают и вводят новые антиковидные ограничения, решение принято региональным оперштабом, исходя из повышенного уровня заболеваемости коронавирусом.

Глава Депздрава Югры за месяц побывал в больницах и поликлиниках Нижневартовска, Сургута, Нягани, Югорска, Советского, Ханты-Мансийска и провел встречи с врачами, которые сутками работают в ковидных госпиталях. По словам Алексея Добровольского, врачей и медсестер в больницах и поликлиниках за этот год стало меньше. Медики не выдерживают нагрузку.

А медики Нижневартовска отмечают снижение количества госпитализаций в ковидный госпиталь. Занятость коечного фонда также уменьшается. Но в Сургуте наоборот, ситуация с ковидом более напряженная, из-за зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в 26 школах Сургута на карантин закрыто 66 классов.