Коронавирус в Югре. Последние новости на 23 ноября 2021 года: 191 пациент находится в тяжелом состоянии

Коронавирус в Югре. Последние новости на 23 ноября 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 23 ноября 2021 года. По данным Оперштаба в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 87 783 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 250 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Больше всего случаев заражения выявлено в Нижневартовске – там 46 заболевших. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 37 случаев, 18-29 лет – 28 случаев, 30-49 лет – 105 случаев, 50-64 лет – 52, старше 65 лет – 28. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 235 случаев, источник инфекции устанавливается в 14 случаях, 1 случай завозной. Среди детей выявлено 37 случаев COVID-2019, среди рабочих – 61 случай, среди служащих – 52, среди медицинских работников – 13, среди пенсионеров – 35. В категории «иные» установлено 52 случая.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находится 191 пациент, 133 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки скончались 9 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 616 человек. За день вылечились 232 человека.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 35 681 новый случай коронавируса, умерли 1 241 человек и выздоровели 28 713 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Нижневартовске откроют дополнительные пункты вакцинации. Новые точки будут максимально приближены к жилым районам. В городских поликлиниках продолжается вакцинация жителей.

В Югре ввели обязательную самоизоляцию для непривитых, а точнее остаться дома должны и те, кто не переболел коронавирусом. Он введен сразу в пяти муниципалитетах: в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском муниципальном районе (село Леуши, поселки Луговой, Междуреченский, Мортка и Мулымья). Режим самоизоляции продлится с 22 ноября по 5 декабря 2021 года.