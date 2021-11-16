Коронавирус в Югре. Последние новости на 16 ноября 2021 года: 199 пациентов в тяжелом состоянии

Коронавирус в Югре. Последние новости на 16 ноября 2021 года Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 16 ноября 2021 года. За сутки в округе зарегистрирован 261 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего случаев зафиксировано в Сургуте – 57, Нижневартовске – 40 и Ханты-Мансийске – 35. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 23 случая, 18-29 лет – 32 случаев, 30-49 лет – 104 случая, 50-64 лет – 79, старше 65 лет – 23. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 249 случаев, источник инфекции устанавливается в 6 случаях, 6 случаев завозных. Среди детей выявлено 23 случая COVID-2019, среди рабочих – 78 случай, среди служащих – 63, среди медицинских работников – 13, среди пенсионеров – 53. В категории «иные» установлено 44 случая.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 199 пациентов по-прежнему тяжелое, 151 подключен к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса умерли 10 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 532 человека. За сутки выписались 173 человека, за весь период пандемии вылечились 79 103 югорчанина.

За последние сутки в России зафиксировано 38 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 1 211 человек и выздоровели 27 972 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 109 094 случая коронавируса и зафиксировано 256 597 летальных исходов, выздоровели 7 812 557 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Югре студенты-медики, участвующие в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса получат выплаты. Действие выплаты распространяется на учащихся Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, Сургутского государственного университета.

Пациентов Сургутской окружной клинической больницы, которые идут на поправку после коронавируса, теперь направляют в обсерватор. Больные находятся под круглосуточным наблюдением медиков, для пациентов организовано сбалансированное питание с учетом их хронических заболеваний.