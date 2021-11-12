Коронавирус в Югре. Последние новости на 12 ноября 2021 года: умерли 12 человек

Коронавирус в Югре. Последние новости на 12 ноября 2021 года Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 12 ноября 2021 года. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 252 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего случаев за сутки выявлено в Нижневартовске – 50, Сургуте – 48, Нягани – 22 и Ханты-Мансийске – 20. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 30 случаев, 18-29 лет – 25 случаев, 30-49 лет – 110 случаев, 50-64 лет – 63, старше 65 лет – 27. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 246 случаев, источник инфекции устанавливается в 8 случаях, 9 случаев завозных. Среди детей выявлено 27 случаев COVID-2019, среди рабочих – 76 случая, среди служащих – 66, среди медицинских работников – 10, среди пенсионеров – 39. В категории «иные» установлено 37 случая.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 194 пациентов по-прежнему тяжелое, 138 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса умерли 12 человек, за весь период пандемии от COVID-19 скончались 1 487 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 196 человек, за весь период пандемии выздоровели 78 403 жителя региона.

За последние сутки в России зафиксировано 40 759 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли за день 1 237 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 156 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 952 472 случая коронавируса, за все время пандемии скончались 251 691 человек и выздоровел 7 687 317 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Югре до 21 ноября продлили антиковидные меры. А также, приняты профилактические меры для снижения рисков заболевания в аэропортах округа. В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска на сегодня больше 37 тысяч человек полностью завершили вакцинацию и больше 42 тысяч жителей города получили первый компонент вакцины. А в Советском районе прививку от COVID-19 поставили 78% жителей, подлежащих вакцинации.

В Сургутском районе не привитых от ковида педагогов отстраняют от работы, похожая ситуация и в Сургуте. Там, отстранят от работы сотрудников общественного транспорта, не имеющих QR-кода. В городе продолжаются проверки масочного режима, во время последней выявлено 26 нарушений.