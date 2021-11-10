Главврач Нижневартовской ОКБ показал, как выглядят легкие югорчан при коронавирусном поражении

Рентген легких при коронавирусном поражении Фото: паблик "Официальный Нижневартовск"

Ситуация с распространением коронавируса на территории Нижневартовска остается напряженной. По словам начальника ТО У Роспотребнадзор Азата Галиуллина, за минувшую неделю ковидом заболели 264 человека, что на 26% больше, чем неделей раньше. Среди пациентов в основном взрослое население города, а среди детей темпы распространения снизились. По мнению главного врача БУ ХМАО – Югры «Нижневартовской городской детской поликлиники» Татьяны Загинайко, это связывают с прошедшими каникулами, в период которых детей разобщили. На сегодня в специализированном госпитале лечатся пять детей.

Как рассказал главный врач Нижневартовской ОКБ Алексей Сатинов в госпитале из 400 развернутых коек занято 302. Среди них 185 человек старше 60 лет. Большинство госпитализированных – не привиты, а некоторые сознавались, что сертификат о вакцинации у них то ли куплен, то ли каким-то образом сделан.

Во время заседания оперативного штаба, которое транслировалось в соцсети, по просьбе одного из зрителей врачи продемонстрировали пораженные вирусом легкие. По словам врачей, в органах дыхания происходят склеротические изменения, которые в дальнейшем приводят к тому, что ткани легких могут терять свою функцию, а изменения, которые происходят с развитием болезни, могут сохраняться месяцами.

100% поражение легких. Фото: паблик "Официальный Нижневартовск"

- Нормальное лёгкое имеет воздушность, оно нормально функционирует. Теперь мы смотрим 100% поражение от ковид. То есть нет никаких затемнений, это значит, что воздуха в нём нет. Третий снимок. Это то, что происходит после излечения от ковида. Где-то примерно 70-80% поражения лёгких. Эта ткань никогда не восстановится, а теперь слабонервные закройте глаза. Это то, что мы видим на вскрытии. Это то, что остаётся от наших лёгких. Выжить в данной ситуации невозможно - прокомментировал Алексей Сатинов.