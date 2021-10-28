В Югре за шесть лет обучили навыкам управленца 1266 государственных и муниципальных служащих

Фото: Правительство Югры

Дополнительное соглашение о подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров для органов государственной власти и местного самоуправления заключило правительство Югры с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимиром Мау на ПМЭФ-2021. Об этом напомнила губернатор Югры Наталья Комарова, встретившись с участниками образовательного интенсива по развитию управленческих компетенций. По словам главы региона, Ханты-Мансийский автономный округ активно сотрудничает с президентской академией с 2015 года.

- За шесть лет работы обучены 1266 государственных и муниципальных служащих, - написала в Instagram Наталья Комарова.

На образовательных площадках 27 участников-управленцев первого модуля учились оперативному решению задач в динамично меняющихся условиях. Они постоянно импровизировали и вместе посещали театральные мастерские. Эти креативные модули помогли управленцам мыслить без шаблонов и действовать в интересах реальных заказчиков. Модуль «Личная и командная эффективность» показал, насколько они готовы к командной работе и инновациям.

По словам директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александра Деменко, первоначально в модуле должны были принять участие 25 человек, но «плюсом» к ним пошли ещё двое – это те, кто набрал равное количество баллов. Тестирование проходило по методологии РАНХиГС, примерно по такому же принципу проводят тесты на конкурсе управленцев «Лидеры России».

- Методология включает в себя собеседование по основным управленческим компетенциям, - объяснил Александр Деменко. – Особое внимание уделяется взаимодействию в коллективе, социальной ответственности и командной работе.

Напомним, сам проект – экспериментальный. Программу интенсива будут корректировать исходят из задач, поставленных в ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию и в ежегодном обращении губернатора Югры к общественникам, депутатам и жителям.