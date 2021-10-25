Первый заместитель губернатора Югры назвал главный фактор успеха программы по обучению управленцев

Фото: Правительство ХМАО

Результатом образовательного интенсива по развитию управленческих компетенций руководителей муниципальных образований Югры и лиц, включенных в резерв управленческих кадров округа станет повышение их профессионального уровня. Об этом заявил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, комментируя открытие мероприятия в Ханты-Мансийске. По его словам, сегодня в мире стремительно меняются условия, и, через саморазвитие, нужно меняться самим.

- Если муниципальные руководители вернутся на свои места после обучения, повысив свой уровень, тогда мы можем говорить об успехе этой программы, - уверен Алексей Шипилов. – Это значит, что они смогут принимать более верные и взвешенные управленческим решения. В итоге это скажется на результатах работы муниципальной и нашей, региональной, системы.

По словам академического директора программы, советника руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Павла Шестопалова, программу для лидеров Югры специально адаптировали. Это сделано для того, чтобы они освоили методику и применяли её для решения важных стратегических (и не только) задач.

- Решать задачи, к которым он может быть не готов, применяя как раз принципы проектного, стратегического управления – это главное качество управленца, - объясняет Павел Шестопалов.

Программа, кстати, пилотная. В процессе работы власти будут её тестировать и дополнять. В феврале 2022 года, когда стартует следующий интенсив, программу скорректируют по наполнению.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», образовательный интенсив по развитию управленческих компетенций руководителей муниципальных образований Югры и лиц, включенных в резерв управленческих кадров округа проходит в эти дни в Ханты-Мансийске. Модульное обучение по шести направлениям проходят 27 молодых управленцев.