Коронавирус в Югре. Последние новости на 8 ноября 2021 года: умерли 14 человек Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 8 ноября 2021 года. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 258 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего случаев за день выявлено в Сургуте – 71 и Нижневартовске – 37. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 29 случаев, 18-29 лет – 25случаев, 30-49 лет – 119 случаев, 50-64 лет –53, старше 65 лет – 32. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 245 случаев, источник инфекции устанавливается в 7 случаях, 6 случаев завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 29 случаев COVID-2019, среди рабочих – 61 случай, среди служащих – 72, среди медицинских работников – 25, среди пенсионеров – 37. В категории «иные» установлено 34 случая.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 203 пациентов остается тяжелым, 153 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались 14 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 436 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечился 181 человек, за весь период пандемии выздоровели 77 687 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 8 795 095 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 7 561 978 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Не смотря на праздники, прививочная кампания против ковида продолжалась. В Сургутском районе всего привились больше 54 тысяч человек, причем запас вакцины есть и составляет порядка 5 тысяч доз Спутник V и Спутник Лайт. Кроме того, в Сургутском районе работают 16 прививочных пунктов, в которых продолжают ставить прививки от ковида.