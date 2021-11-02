Мероприятия в честь Дня народного единства в Югре пройдут онлайн Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

День народного единства, 4 ноября, в этом году пройдет в условиях пандемии, поэтому праздничные мероприятия состоятся в онлайн-формате, а принять в них участие сможет каждый желающий. Югорчанам предлагают присоединиться к федеральным акциям в честь Дня народного единства.

В рамках всероссийского проекта-акции «Бессмертный полк» в городских и сельских поселениях Кондинского района, Ханты-Мансийска, Радужного, Нефтеюганска пройдет конкурс «Поздравь страну с праздником!». Подписчики сообщества «Бессмертного полка России» в соцсети «ВКонтакте» разместят под специальным постом свои фото и поздравления, и примут участие в исторической викторине.

Российское движение школьников проводит всероссийскую акцию «Большая перемена», посвященную празднику. В школах Югры пройдет марафон культур и состоится квиз «PROEдинство». Педагоги расскажут детям о том, как развивалась страна, какие народы её населяют, а также ответят на вопросы учащихся в прямом эфире. Школьники Сургута, Мегиона, Нижневартовска снимут видеоролики, в которых объяснят правила народных игр своего города и разместят их в соцсетях.

Жители Нягани, Когалыма, сельских поселения Нижневартовского, Сургутского, Советского районов участвуют во всероссийском кулинарном флешмобе «Вкусно, национально». Они поделятся рецептами приготовления и оформления традиционных блюд.

- Всего в Югре запланировано несколько сотен онлайн-мероприятий к этой важной дате. Все муниципалитеты округа подготовили разнообразные программы: тематические выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, онлайн-выставки и игры, флешмобы, музыкальные марафоны, конкурсы рисунков, книжные презентации, концерты, конкурсы. Они будут организованы учреждениями культуры и образования, - сообщили пресс-центре Правительства Югры.